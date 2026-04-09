Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gubernur Ungkap Pembicaraannya dengan Gibran soal Nasib PPPK, Oh

Kamis, 09 April 2026 – 05:24 WIB
PPPK juga ASN. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - KUPANG – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah terdampak penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mulai 2027.

Diketahui, UU HKPD membatasi porsi belanja pegawai 30 persen dari APBD.

Sejumlah pemda sudah berancang-ancang melakukan PHK atau mengurangi jumlah PPPK agar bisa memenuhi ketentuan UU HKPD.

Baca Juga:

Belakangan, ada sinyal kuat dari pemerintah pusat bahwa aka nada kebijakan relaksasi, alias tidak kaku dalam penerapan regulasi tersebut.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk yang porsi belanja pegawainya melewati batas maksimal.

Namun, ada kabar baik dari Gubernur NTT Melki Laka Lena.

Baca Juga:

Melki mengatakan dalam pembicaraannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kupang pada Senin (6/4), terungkap bahwa pemerintah berkomitmen tidak ada PPPK yang akan dirumahkan.

“Kita (Pemprov NTT) bersyukur karena Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius. Bapak Wakil Presiden telah menugaskan para menteri terkait untuk merespons secara komprehensif. Komitmennya jelas, tidak ada PPPK yang akan dirumahkan," katanya di Kupang, Selasa.

Banyak pemda pusing memikirkan dampak penerapan UU HKPD terhadap nasib PPPK, tetapi mulai ada kabar baik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

PPPK  UU HKPD  belanja pegawai  NTT  Gibran Rakabuming 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp