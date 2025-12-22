Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gubernur Wayan Koster Tepis Isu Bali Sepi Wisatawan Selama Periode Nataru

Senin, 22 Desember 2025 – 15:45 WIB
Gubernur Bali I Wayan Koster. (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

jpnn.com - DENPASAR - Gubernur Bali I Wayan Koster menepis itu yang menyebut Bali sepi kunjungan wisatawan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

“Bohong, saya punya data, setiap hari totalnya meningkat,” ucap Koster di Denpasar, Senin (22/12).

Koster menyebut kunjungan wisatawan khususnya dari mancanegara belakangan menembus 20 ribu per hari. Sementara, sebelum periode Nataru, kunjungan di angka 17 ribu.

Jika diakumulasikan, kunjungan wisman Januari hingga pertengahan Desember 2025 sudah mencapai 6,7 juta atau naik dari 2024 yang sebanyak 6,3 juta, menandakan pariwisata Bali baik-baik saja.

“Tempo hari kunjungan naik kira-kira 8 persen, sekarang hitung saja per data, hingga hari ini tahun 2024 6,3 juta sekarang 6,7 juta, naik 400 ribu,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Disinggung soal lengangnya lalu lintas dan sepinya panggilan kerja para sopir pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali menyebut cuaca musim hujan memengaruhi aktivitas wisatawan di luar ruangan.

“Kan, sekarang musim hujan, banjir, mungkin orang datang ke Bali tidak untuk jalan-jalan, banyak yang istirahat. Jadi, ini datanya riil baik dari Angkasa Pura maupun dinas pariwisata,” ujar Koster.

Isu sepinya wisatawan mancanegara di periode Nataru juga diprediksi karena rendahnya okupansi dampak dari banyaknya wisatawan menggunakan fasilitas OTA AirBnB yang tidak membayar pajak dan sulit ditelusuri.

