Gudang Ban Vulkanisir Hangus Terbakar, Warga Sempat Panik

Selasa, 24 Maret 2026 – 03:14 WIB
Pamapta Polrestabes Palembang Ipda Hendra. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Sebuah gudang penyimpanan ban Vulkanisir ludes dilahap si jago merah pada Senin (23/3/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

Meski api sempat memicu kepanikan di tengah pemukiman, petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Informasi yang dihimpun, api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang merembet ke area gudang.

Pamapta Polrestabes Palembang Ipda Hendra menerangkan hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.

"Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini," terang Hendra.

Saat ini kata Hendra, tim di lapangan masih fokus pada proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa di reruntuhan material ban mobil.

"Petugas juga sudah melakukan pemasangan garis polisi di lokasi kejadian," seru Hendra.(mcr35/jpnn)

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Cuci Hati

