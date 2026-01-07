Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Gudang Rokok Ilegal di Pekanbaru Digerebek Bea Cukai, Ribuan Barang Bukti Ditemukan

Rabu, 07 Januari 2026 – 11:11 WIB
Gudang Rokok Ilegal di Pekanbaru Digerebek Bea Cukai, Ribuan Barang Bukti Ditemukan - JPNN.COM
Penampakan gudang rokok ilegal atau tanpa pita cukai yang digerebek Bea Cukai di Pekanbaru pada Rabu 7 Juni 2026. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan rokok ilegal digerebek petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penggerebekan dilakukan di pergudangan Avian, Jalan Siak No. 2, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau.

Pantauan JPNN.com, penggerebekan sudah berlangsung sejak pada Selasa, 6 Januari 2026 petang.

Baca Juga:

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan ribuan dus rokok tanpa pita cukai yang disimpan rapi di dalam gudang.

Pada Rabu, 7 Januari 2026, rokok ilegal itu disusun dalam kardus besar yang memenuhi hampir seluruh bagian gudang.

Jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan dus dengan nilai ekonomi yang cukup besar, berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sektor penerimaan cukai.

Baca Juga:

Petugas Bea Cukai kemudian memasang garis pembatas dan melakukan pendataan serta penghitungan awal terhadap seluruh barang bukti.

Sejumlah personel tampak melakukan dokumentasi dan pemeriksaan lanjutan guna memastikan jenis, merek, serta jumlah pasti rokok ilegal yang diamankan.

Sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan rokok ilegal digerebek petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rokok ilegal  Pekanbaru  Bea Cukai  gudang rokok ilegal  Riau 
BERITA ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp