Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Gugat Cerai Fandy Christian, Dahlia Poland: Hampir 10 Tahun Kami Coba Pertahanin

Jumat, 08 Agustus 2025 – 16:23 WIB
Gugat Cerai Fandy Christian, Dahlia Poland: Hampir 10 Tahun Kami Coba Pertahanin - JPNN.COM
Dahlia Poland bersama suaminya, Fandy Christian. Foto Instagram dahliachr

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dahlia Poland mengaku sudah berupaya untuk mempertahankan pernikahannya dengan Fandy Christian selama ini.

Dia menyebut, dirinya dan sang suami sudah berusaha untuk mencari solusi dan lainnya demi mempertahankan rumah tangga mereka.

Semua itu dilakukan demi ketiga buah hati mereka.

Baca Juga:

"Hampir 10 tahun ini kami sudah coba untuk pertahanin, dua-duanya aku sama Fandy sudah sama-sama coba untuk pertahankan untuk coba cari solusi dan sebagainya, sudah sangat dilakukan, buat anak-anak juga," ujar Dahlia Poland melalui kanal Mantra News di YouTube, dikutip Kamis (7/8).

Namun, pada akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan Fandy Christian.

Perempuan 28 tahun itu pun sudah memikirkan keputusan tersebut dengan baik.

Baca Juga:

"Kayaknya ini tuh sudah pilihan terbaik ya, lebih ke situ ya. Kedua belah pihak (keputusan pisah)," ucap Dahlia Poland.

Dia mengatakan perceraian itu terjadi karena sudah tak ada lagi kecocokan di antara mereka.

Aktris Dahlia Poland mengaku sudah berupaya untuk mempertahankan pernikahannya dengan Fandy Christian selama ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fandy Christian  Dahlia Poland  Cerai  Anak Anak 
BERITA FANDY CHRISTIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp