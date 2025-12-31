Gugat Cerai Ridwan Kamil, Atalia Praratya Tegaskan Tidak Ada Nama Perempuan Lain

jpnn.com, BANDUNG - Anggota DPR RI Atalia Praratya buka suara terkait gugatan cerai yang diajukan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung.

Dia menegaskan tidak ada nama perempuan lain dalam gugatan cerai yang diajukan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung.

"Oh tidak ada. Di dalam gugatan tidak ada nama perempuan lain yang terkait," kata Atalia usai mengikuti sidang lanjutan gugatan cerai dengan agenda mediasi dan pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Bandung, Rabu.

Atalia Praratya menyampaikan bahwa proses persidangan tinggal menunggu tahapan berikutnya yang diperkirakan berlangsung sekitar satu bulan.

Dia juga memohon doa agar seluruh rangkaian proses berjalan lancar dan berharap perkara tersebut dapat segera selesai karena kedua belah pihak sepakat untuk bercerai.

"Mohon doanya semoga semuanya berjalan lancar. Semakin cepat, tentu semakin baik. Alhamdulillah kedua belah pihak sudah bersepakat," kata Atalia.

Kuasa Hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, mengatakan kliennya akan mengikuti seluruh rangkaian sidang yang telah dijadwalkan, termasuk menghadirkan saksi.

"Hari ini agendanya melaporkan hasil mediasi, kemudian pembacaan gugatan, jawaban, kemungkinan replik dan duplik, menghadirkan dua orang saksi, dan terakhir kesimpulan," kata Debi.