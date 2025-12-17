Gugat Cerai Ridwan Kamil, Atalia Prataya Ogah Bahas Harta Gana-Gini

Rabu, 17 Desember 2025 – 10:54 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil kembali menyita perhatian publik.

Bukan hanya karena status keduanya sebagai figur publik, tetapi juga lantaran isi gugatan yang disebut tidak mempersoalkan harta gana-gini.

Panitera Pengadilan Agama (PA) Bandung, Dede Supriadi, membenarkan bahwa gugatan Atalia telah resmi terdaftar dan sidang perdana digelar pada Rabu, 17 Desember 2025.

Baca Juga: Ini Alasan Atalia Batal Hadiri Sidang Perceraian dengan Ridwan Kamil

Dede menegaskan bahwa perkara yang diajukan Atalia berjenis cerai gugat, di mana pihak istri menjadi penggugat.

Namun, berbeda dari kebanyakan perkara perceraian publik figur, gugatan ini disebut tidak disertai tuntutan pembagian aset atau harta bersama.

Dede memastikan Atalia tidak mengajukan klaim apa pun terhadap aset milik Ridwan Kamil.

"Hanya cerai saja," kata Dede, saat dihubungi awak media.

Agenda sidang perdana nanti akan diawali dengan proses mediasi sesuai ketentuan Pengadilan Agama.