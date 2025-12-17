Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Gugat Cerai Ridwan Kamil, Atalia Prataya Ogah Bahas Harta Gana-Gini

Rabu, 17 Desember 2025 – 10:54 WIB
Ridwan Kamil bersama Atalia Praratya di Kota Bandung, Jawa Barat. Foto: Rubby Jovan/Antara

jpnn.com, BANDUNG - Gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil kembali menyita perhatian publik.

Bukan hanya karena status keduanya sebagai figur publik, tetapi juga lantaran isi gugatan yang disebut tidak mempersoalkan harta gana-gini.

Panitera Pengadilan Agama (PA) Bandung, Dede Supriadi, membenarkan bahwa gugatan Atalia telah resmi terdaftar dan sidang perdana digelar pada Rabu, 17 Desember 2025.

Dede menegaskan bahwa perkara yang diajukan Atalia berjenis cerai gugat, di mana pihak istri menjadi penggugat.

Namun, berbeda dari kebanyakan perkara perceraian publik figur, gugatan ini disebut tidak disertai tuntutan pembagian aset atau harta bersama.

Dede memastikan Atalia tidak mengajukan klaim apa pun terhadap aset milik Ridwan Kamil.

"Hanya cerai saja," kata Dede, saat dihubungi awak media.

Agenda sidang perdana nanti akan diawali dengan proses mediasi sesuai ketentuan Pengadilan Agama.

Atalia Praratya mengajukan gugatan cerai ke PA Bandung tanpa menyertakan tuntutan harta gana-gini.

