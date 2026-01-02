Gugatan Ari Bias Terhadap Agnez Mo, Berikut Jadwal Sidang Selanjutnya

jpnn.com, JAKARTA - Polemik penggunaan lagi Bilang Saja ciptaan Ari Bias oleh Agnez Mo sampai sekarang masih bergulir.

Agnes Monica alias Agnez Mo ternyata sudah tiga kali tidak menghadiri sidang gugatan pencipta lagu Ari Bias terkait lagu Bilang Saja.

Adapun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa pemanggilan ketiga kali tersebut dilakukan dalam sidang pada Selasa (30/12).

"Pada persidangan tersebut, Turut Tergugat II hadir, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil sah dan patut sebanyak tiga kali panggilan," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, dilansir Antara.

Agenda sidang gugatan Ari Bias terhadap Agnez Mo berikutnya ditunda ke Selasa (6/1) mendatang.

Agenda sidang selanjutnya yakni Turut Tergugat II melengkapi dokumen legal standing, sedangkan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak dipanggil kembali.

Diketahui, Ari Bias menggugat PT Aneka Bintang Gading (Holywings) hingga Agnez Mo perihal lagu berjudul Bilang Saja, terkait pelanggaran hak cipta dengan Nomor 136 PDT.SUS-HKI/Cipta/2025 ke Pengadilan Niaga pada PN Jakpus.

Penggugat menuntut para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp4,9 miliar atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta.