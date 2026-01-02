Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Gugatan Ari Bias Terhadap Agnez Mo, Berikut Jadwal Sidang Selanjutnya

Jumat, 02 Januari 2026 – 05:55 WIB
Gugatan Ari Bias Terhadap Agnez Mo, Berikut Jadwal Sidang Selanjutnya - JPNN.COM
Agnez Mo. Foto: Instagram/agnezmo

jpnn.com, JAKARTA - Polemik penggunaan lagi Bilang Saja ciptaan Ari Bias oleh Agnez Mo sampai sekarang masih bergulir.

Agnes Monica alias Agnez Mo ternyata sudah tiga kali tidak menghadiri sidang gugatan pencipta lagu Ari Bias terkait lagu Bilang Saja.

Adapun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa pemanggilan ketiga kali tersebut dilakukan dalam sidang pada Selasa (30/12).

Baca Juga:

"Pada persidangan tersebut, Turut Tergugat II hadir, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil sah dan patut sebanyak tiga kali panggilan," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, dilansir Antara.

Agenda sidang gugatan Ari Bias terhadap Agnez Mo berikutnya ditunda ke Selasa (6/1) mendatang.

Agenda sidang selanjutnya yakni Turut Tergugat II melengkapi dokumen legal standing, sedangkan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak dipanggil kembali.

Baca Juga:

Diketahui, Ari Bias menggugat PT Aneka Bintang Gading (Holywings) hingga Agnez Mo perihal lagu berjudul Bilang Saja, terkait pelanggaran hak cipta dengan Nomor 136 PDT.SUS-HKI/Cipta/2025 ke Pengadilan Niaga pada PN Jakpus.

Penggugat menuntut para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp4,9 miliar atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Polemik penggunaan lagi Bilang Saja ciptaan Ari Bias oleh Agnez Mo sampai sekarang masih bergulir.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Agnez Mo  Ari BIas  ari bias gugat agnez mo  Agnes Monica 
BERITA AGNEZ MO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp