JPNN.com - Daerah

Gugatan Bali Towerindo terhadap Pemkab Badung Telah Masuk Tahap Mediasi

Rabu, 19 November 2025 – 21:39 WIB
Gugatan Bali Towerindo terhadap Pemkab Badung Telah Masuk Tahap Mediasi - JPNN.COM
Palu hakim simbol putusan pengadilan. Foto/ilustrasi: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, DENPASAR - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar tengah menangani perkara wanprestasi Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps antara PT Bali Towerindo Sentra dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Perkara ini kini telah memasuki tahap mediasi.

Dalam dokumen Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Bali Towerindo menggugat Pemkab Badung atas dugaan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 yang diteken pada 7 Mei 2007 terkait penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

Majelis hakim mencatat bahwa penggugat menilai Pemkab Badung tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang diperoleh Bali Towerindo melalui mekanisme lelang izin pengusahaan.

Dalam petitum, penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian tersebut sah dan mengikat serta menyatakan adanya wanprestasi oleh tergugat.

Bali Towerindo juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 3,373 triliun lebih, atau memerintahkan tergugat menandatangani addendum perpanjangan perjanjian hingga 2047, sesuai ketentuan izin pengusahaan tahun 2007.

PN Denpasar menyatakan perkara ini telah resmi dipublikasikan dalam sistem SIPP dan saat ini seluruh pihak diwajibkan mengikuti proses mediasi sebelum persidangan memasuki pokok perkara. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

TAGS   gugatan wanprestasi  Pemkab Badung  Bali Towerindo  PN Denpasar 
