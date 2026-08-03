Gugatan Hak Asuh Anak Ruben & Sarwendah Berlanjut, Sidang Kembali Digelar Pada Kamis

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih terus bergulir.

Sidang gugatan hak asuh anak itu pun bakal kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (6/8) mendatang

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan sidang tersebut masih beragendakan mediasi.

"Besok tanggal Kamis 6 (Agustus). Ya, kami, kan, hadir pada sidang mediasi itu. Akan datang," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (2/8).

Namun, dia belum bisa memastikan apakah Ruben Onsu akan hadir dalam sidang berikutnya atau tidak.

Menurutnya, kehadiran kliennya tergantung pada kesibukan Ruben Onsu.

Meski begitu, dia berharap kliennya dapat hadir dalam sidang tersebut.

"Kalau masalah Ruben, Ruben ini, kan, seperti yang saya katakan, kembali lagi itu bagaimana tentang waktu dan kesiapannya dia. Bukan masalah pengecut, bukan masalah enggak bernyali, jangan ke sana laginya. Jadi, kami bicara hukum acara saja. Kan, begitu ya. Dan kita harapkan dia bisa hadir," ucap Minola Sebayang.