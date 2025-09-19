Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Gugatan Ijazah SMA Gibran, Jaksa Pengacara Negara Lepas Tangan

Jumat, 19 September 2025 – 11:00 WIB
Gugatan Ijazah SMA Gibran, Jaksa Pengacara Negara Lepas Tangan - JPNN.COM
Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka saat di kantor KPU RI. Foto: Arsip jpnn.com/Ricardo

jpnn.com - Jaksa pengacara negara (JPN) sudah lepas tangan mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam sidang gugatan perdata terkait ijazah SMA, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pun menjelaskan alasan JPN tidak lagi mendampingi Gibran bin Jokowi meladeni gugatan seorang warga sipil bernama Subhan Palal tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyebut sejatinya permohonan gugatan itu ditujukan ke Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI.

Baca Juga:

Lantaran ditujukan kepada institusi negara, maka ada permohonan pendampingan hukum ditujukan kepada JPN atas perkara ijazah SMA Gibran itu.

"Atas kuasa khusus, maka JPN bisa hadir di persidangan," kata Anang di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Namun dalam persidangan, pihak pemohon menyatakan bahwa gugatan yang diajukan itu bersifat pribadi kepada Gibran Rakabuming Raka, bukan bersifat jabatan.

Baca Juga:

"Majelis hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara JPN, tidak mempunyai legal standing," tutur Anang.

Maka dari itu, JPN tidak lagi menjadi penasihat hukum bagi Gibran putra sulung Joko Widodo (Jokowi).

Jaksa pengacara negara (JPN) lepas tangan terkait perkara gugatan ijaza SMA Gibran Rakabuming Raka ketika mencalonkan diri jadi cawapres.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gibran  ijazah sma gibran  ijazah gibran  Gugatan perdata  Subhan Palal  jpn  Kejagung  nanang supriatna 
BERITA GIBRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp