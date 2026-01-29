Gugatan Rumah Disita Picu Desakan Agar OJK Telusuri Pola Kemitraan Asuransi

jpnn.com, JAKARTA - Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga yang dirugikan (Derden Verzet) dengan Register Perkara No. 1355/Pdt.Bth/2025/PN.Jkt.Sel yang diajukan Tony atas rumah keluarga yang disita pengadilan di PN Jakarta Selatan membuka babak baru dalam kisruh hukum yang melibatkan PT SBM dan PT Sun Life Financial Indonesia.

Kuasa hukum PT SBM, Sulaiman N Sembiring menilai persoalan ini cerminan kejanggalan serius dalam model perjanjian kerja sama pemasaran asuransi antara dengan PT SBM dengan PT SLFI yang patut ditelusuri regulator. Ia mendesak dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan.

Menurut Sulaiman, dampak sengketa antara PT SBM dan Sun Life telah menyentuh aset pribadi Direktur PT SBM. Dimana sejak awal hubungan bisnis yang terjadi adalah antara PT SLFI dengan PT SBM.

“Ketika rumah keluarga bisa ikut disita akibat perjanjian bisnis yang problematik, ini alarm serius. Dengan adanya klausula tanggung renteng yang diselundupkan, menunjukkan adanya persoalan tata kelola dan perlindungan yang harus diuji / diaudit? oleh OJK,” kata Sulaiman peraih gelar Doktor Ilmu Hukum ini kepada wartawan.

Ia menegaskan, perkara ini tidak bisa dipersempit sebagai wanprestasi biasa.

“Yang kami soroti adalah pola kontraktual dan mekanisme kemitraan dalam sektor jasa keuangan, yang jelas-jelas timpang dan merugikan mitra pemasaran,” ujarnya.

Sulaiman menjelaskan, kerja sama antara Sun Life dan perusahaan kliennya bermula dari Perjanjian Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) yang ditandatangani pada 2018.

Dalam skema tersebut, mitra KPM menerima dana pengembangan untuk membangun jaringan agen dan memasarkan produk asuransi, dengan target tertentu yang harus dicapai.