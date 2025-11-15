Gula Darah Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 4 Jus Buah Ini

Sabtu, 15 November 2025 – 08:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MENERAPKAN pola gaya hidup sehat bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Salah satunya adalah dengan rajin mengonsumsi makanan sehat.

Tingginya kadar gula di dalam darah yang tidak terkontrol mampu membuat kamu menderita penyakit diabetes.

Diabetes adalah suatu kondisi dimana tubuh Anda gagal untuk menghasilkan insulin dan menyebabkan kadar gula darah tinggi.

Dampaknya, penyakit ini mampu menimbulkan komplikasi lain dan tidak mudah untuk disembuhkan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus Anggur

Anggur beserta kulitnya menyediakan serat yang sehat. Anggur juga merupakan sumber vitamin B-6 yang baik, yang mendukung fungsi otak dan hormon suasana hati.

Anggur memiliki indeks glikemik pada angka 53. Meskipun anggur tinggi gula, buah ini memiliki indeks glikemik yang rendah.