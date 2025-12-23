Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Gula Darah Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 5 Herbal Ini

Selasa, 23 Desember 2025 – 07:40 WIB
Gula Darah Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 5 Herbal Ini - JPNN.COM
Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GULA darah yang sering meningkat tajam bisa meningkatkan risiko serangan penyakit diabetes.

Seseorang bisa dikatakan mengalami hiperglikemia jika kadar gula dalam darah lebih dari 250 ml/dl.

Efek gula darah tinggi pada tubuh bisa menyebabkan komplikasi.

Baca Juga:

Berikut ini beberapa herbal yang bisa mengendalikan kadar gula darah dalam waktu singkat, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu manis

Kayu manis sama seperti jahe, yang juga terkenal dengan antiinflamasi ini, ternyata mampu mengontrol diabetes serta mengurangi kadar gula darah dalam tubuh.

Ada sebuah hasil penelitian yang membuktikan kayu manis membantu mengurangi stres oksidatif.

Baca Juga:

Ini memiliki peran penting dalam menurunkan kadar gula darah terkhusus pada diabetes tipe dua.

Rebuslah beberapa batang kayu manis pada air mendidih. Kamu juga bisa menggunakan bubuk kayu manis sebanyak setengah sendok pada secangkir air hangat, lalu minumlah setiap hari.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah dengan cepat dan salah satunya ialah ginseng merah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gula darah  Herbal  ginseng merah  Jahe 
BERITA GULA DARAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp