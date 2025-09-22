Close Banner Apps JPNN.com
Lifestyle - Kesehatan

Gula Darah Bakalan Tidak Berkutik dengan Mengonsumsi 5 Minuman Herbal Inl

Senin, 22 September 2025 – 07:49 WIB
Gula Darah Bakalan Tidak Berkutik dengan Mengonsumsi 5 Minuman Herbal Inl
Teh Hijau. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - GULA darah yang meningkat terlalu tinggi bisa mengakibatkan Anda terserang penyakit diabetes.

Untuk itu, Anda tentu perlu mengontrol kadar gula darah dengan cermat.

Meskipun makanan dan olahraga penting untuk pengelolaan ini, ada kalanya kita membutuhkan sedikit bantuan.

Alam hadir di sini dengan berbagai minuman herbal yang bisa membantu.

Minuman ini tidak hanya mudah disiapkan, tetapi juga memberikan banyak manfaat kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh fenugreek

Fenugreek, tanaman herbal yang umum digunakan di dapur, dikenal karena berbagai manfaatnya bagi kesehatan, termasuk mengatur kadar gula darah.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, biji fenugreek mengandung serat larut yang bisa membantu mengatur kadar gula darah dengan memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat.

Ada beberapa jenis minuman herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah dan salah satunya ialah tentu saja teh kayu manis.

