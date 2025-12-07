Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gulapadi Ekspansi ke Kota Bandung, Ini Menu Andalan yang Wajib Dicoba

Minggu, 07 Desember 2025 – 19:19 WIB
Gulapadi Ekspansi ke Kota Bandung, Ini Menu Andalan yang Wajib Dicoba - JPNN.COM
Suasana pembukaan outlet terbaru Gulapadi di Kantor Pos Indonesia, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Minggu (7/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kafe yang pernah viral di daerah Garut dan Tasikmalaya, Gulapadi, resmi membuka outlet terbarunya di Kota Bandung.

Outlet yang terletak di kawasan Kantor Pos Indonesia, Jalan Asia Afrika No.49, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung itu jadi yang terbesar dari dua tempat sebelumnya.

Gulapadi merupakan warung makan yang menawarkan menu-menu bercita rasa nusantara yang bisa mengobati rindu akan kampung halaman.

Baca Juga:

Buka dari pukul 06.00 - 23.00 WIB, Gulapadi menjadi rekomendasi tempat sarapan di Bandung yang nyaman dan pas di kantong.

Pada pembukaan cabang ketiga di Bandung ini, Gulapadi berkolaborasi bersama SERHA YA yang memiliki spirit untuk menyatukan budaya, inovasi, serta komunitas yang berakar di Bandung.

"Bandung adalah kota dengan energi kreatif dan budaya kuliner yang kuat. Dari pembukaan Gulapadi Bandung ini, kami ingin menghadirkan kehangatan rasa nusantara sebagai rumah sarapan dan tempat berkumpul baru di tengah Kota Bandung," kata Head of Marketing PT Kolega Group Indonesia Kasyi Mohamad saat ditemui dalam pembukaan outlet Gulapadi Bandung, Minggu (7/12/2025).

Baca Juga:

Sebagai cabang terbesar Gulapadi, outlet Bandung dirancang dengan ruang makan yang lebih luas dan suasana modern.

Konsep ini mendukung Gulapadi sebagai tempat yang cocok untuk semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga keluarga.

Gulapadi, kafe viral Garut-Tasik, kini buka cabang terbesar di Bandung. Hadir dengan menu nusantara, suasana modern, dan jadi spot sarapan baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gulapadi  Bandung  Jawa Barat  kuliner bandung 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp