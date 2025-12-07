Gulapadi Ekspansi ke Kota Bandung, Ini Menu Andalan yang Wajib Dicoba

jpnn.com, BANDUNG - Kafe yang pernah viral di daerah Garut dan Tasikmalaya, Gulapadi, resmi membuka outlet terbarunya di Kota Bandung.

Outlet yang terletak di kawasan Kantor Pos Indonesia, Jalan Asia Afrika No.49, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung itu jadi yang terbesar dari dua tempat sebelumnya.

Gulapadi merupakan warung makan yang menawarkan menu-menu bercita rasa nusantara yang bisa mengobati rindu akan kampung halaman.

Buka dari pukul 06.00 - 23.00 WIB, Gulapadi menjadi rekomendasi tempat sarapan di Bandung yang nyaman dan pas di kantong.

Pada pembukaan cabang ketiga di Bandung ini, Gulapadi berkolaborasi bersama SERHA YA yang memiliki spirit untuk menyatukan budaya, inovasi, serta komunitas yang berakar di Bandung.

"Bandung adalah kota dengan energi kreatif dan budaya kuliner yang kuat. Dari pembukaan Gulapadi Bandung ini, kami ingin menghadirkan kehangatan rasa nusantara sebagai rumah sarapan dan tempat berkumpul baru di tengah Kota Bandung," kata Head of Marketing PT Kolega Group Indonesia Kasyi Mohamad saat ditemui dalam pembukaan outlet Gulapadi Bandung, Minggu (7/12/2025).

Sebagai cabang terbesar Gulapadi, outlet Bandung dirancang dengan ruang makan yang lebih luas dan suasana modern.

Konsep ini mendukung Gulapadi sebagai tempat yang cocok untuk semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga keluarga.