JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gulkarmat Jaksel Turunkan Puluhan Personel Padamkan Kebakaran di Kuningan

Jumat, 26 September 2025 – 21:45 WIB
Gulkarmat Jaksel Turunkan Puluhan Personel Padamkan Kebakaran di Kuningan - JPNN.COM
Personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan memadamkan kebakaran rumah kontrakan di Jalan Pedurenan Mesjid 1 No 10, RT 05/RW 04, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Foto: ANTARA/HO-Gulkarmat Jakarta Selatan.

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah kontrakan di Jalan Pedurenan Mesjid 1 No 10, RT 05/RW 04, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan mengerahkan sebanyak 66 personel untuk memadamkan api.

"Puluhan personel diterjunkan untuk padamkan kebakaran di rumah kontrakan di kawasan Kuningan City," kata Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Syamsul Huda di Jakarta, Jumat.

Kronologi peristiwa itu kata Syamsul, bermula saat saksi A berkumpul bersama keluarga mendengar teriakan dari tetangga ada api pukul 18.00 WIB di pusat perbelanjaan Kuningan City.

Lalu, saksi mencoba memadamkan api dengan ember berisi air, tetapi dikarenakan api sudah membesar sehingga dia beserta keluarga lari keluar dari rumah.

"Saksi I mengatakan sempat terjadi ledakan kecil dengan indikasi kelistrikan dan saksi lainnya mengatakan terjadi korsleting listrik dari belakang kulkas," ucapnya.

Hingga akhirnya Gulkarmat Jakarta Selatan menerima laporan dan berhasil memadamkan api pukul 19.50 WIB.

"Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik," ucapnya.

