JPNN.com - Otomotif - Mobil

Gunakan LEX Platform, Lepas L8 PHEV Diklaim Bisa Tembus 1.300 Km Sekali Isi Bensin

Rabu, 26 November 2025 – 00:19 WIB
Lepas L8 plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) menggunakan teknologi LEX Platform. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - Lepas L8 yang baru saja meluncur mencuri perhatian konsumen di Indonesia.

Pasalnya, SUV plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) lima penumpang itu menggunakan teknologi LEX Platform.

Platform tersebut dikatakan menjadi pondasi yang membuat Lepas L8 tampil efisien, adaptif, dan siap bersaing di segmen hybrid premium.

Product Manager Lepas Indonesia Lalu Indra Wirabhakti mengungkapkan teknologi itu dirancang tidak hanya menawarkan perfoma, tetapi memiliki efisiensi BBM hingga kenyamanan berkendara.

"Platform ini yang membuat Lepas L8 terasa lebih nyaman, irit, senyap, dan stabil saat dikendarai," ujar Lalu Indra pada saat acara 'Elegance Talk: Mengenal Lebih Dekat LEX Platform pada PHEV SUV Lepas L8 di GJAW 2025 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Selasa (25/11).

Dia menambahkan platform itu memungkinkan konsumsi bahan bakar yang sangat irit di kelasnya.

Sementara jangkauannya mampu menembus lebih dari 1.300 km dalam sekali full pengisian bbm dan listrik.

"Kombinasi baterai dan bensin dalam pengisian penuh itu bisa dapat 1,49 liter per 100 kilometer," ungkapnya.

TAGS   Lepas L8  gjaw 2025  LEX Platform  SUV Lepas  SUV premium 
