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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Guncang Jakarta! 45 Ribu Pelari Sukseskan BTN Jakarta International Marathon 2026

Minggu, 14 Juni 2026 – 20:00 WIB
Guncang Jakarta! 45 Ribu Pelari Sukseskan BTN Jakarta International Marathon 2026 - JPNN.COM
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sukses menuntaskan penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2026 yang berlangsung selama dua hari pada 13–14 Juni 2026. Foto: dok BTN

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sukses menuntaskan penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2026 yang berlangsung selama dua hari pada 13–14 Juni 2026. 

Memasuki hari kedua sekaligus penutupan, kategori Marathon (42K) dan Half Marathon (21K) digelar dengan diikuti puluhan ribu pelari dari dalam maupun luar negeri.

Pelepasan (flag off) kategori Marathon dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu, serta Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Danny Oskaria.

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Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jakarta yang telah mendukung penyelenggaraan BTN Jakim 2026 sehingga seluruh rangkaian acara dapat berlangsung aman dan lancar.

“Kami Jakarta sangat bangga dan bahagia BTN Jakim bisa terlaksana dengan baik. Saya sangat berterima kasih, Pak Gubernur juga sangat berterima kasih kepada masyarakat Jakarta,” ungkap Rano Karno. 

Dia berharap BTN Jakim menjadi kalender kegiatan setiap tahun.

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Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir mengatakan penyelenggaraan BTN Jakim menjadi bukti bahwa olahraga mampu mendorong masyarakat hidup lebih sehat.

Di sisi lain, memberikan dampak positif terhadap pengembangan sport tourism dan industri olahraga nasional.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sukses menuntaskan penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2026

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TAGS   BTN JAKIM 2026  BTN  Olahraga  Marathon  Danantara  Sport Tourism 
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