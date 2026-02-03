Gungs, Proyek Solo Raissa Faranda Perkenalkan Awal Masa

jpnn.com, JAKARTA - Gungs, proyek solo Raissa Faranda, merilis album debut yang bertitel Awal Masa pada Selasa (3/2).

Album yang memuat 9 track itu disusun secara linear sebagai satu perjalanan emosional utuh.

Secara tematik, Awal Masa dari Gungs berangkat dari ketakutan eksistensial akan oblivion atau keadaan terlupa. Dalam konteks album, oblivion menjadi kecemasan bahwa segala yang pernah dirasakan; cinta, sakit, kemarahan, pengorbanan, pada akhirnya akan kehilangan bobot dan tidak lagi mengganggu kehidupan sehari-hari. Bagi Raissa Faranda, justru keadaan itu yang menakutkan.

“Gue takut sama kapabilitas gue melupakan, kapabilitas gue memaafkan sama segala hal yang sudah lewat, sampai keadaan itu sudah enggak mengganggu apa pun dalam hidup gue,” ungkap Raissa Faranda.

Secara psikologis, ketakutan ini berkaitan erat dengan trauma keterikatan Raissa Faranda. Kehilangan figur ayah sejak kecil, perceraian orang tua, dan relasi-relasi dewasa yang tidak stabil membentuk pola dan kecenderungan untuk mencengkeram pengalaman emosional agar tidak menghilang tanpa makna.

Alasan itu pula yang mendasari pemilihan nama Gungs yang segera menempatkan proyek solo ini dalam wilayah yang intim dan simbolik.

Ketakutan itu bertransformasi menjadi bahan bakar atas kebutuhan untuk membuktikan ketangguhan diri, menjadi bentuk perlawanan terhadap oblivion itu sendiri.

"Karena gue pengin proof, I am strong kali ya? Sebenarnya gue juga enggak tahu sih, gue harus proof ke siapa. Tapi gue merasa kayak butuh proof hal itu. Mungkin ke diri sendiri ya? Kayak, gue tuh pintar semua tai! Kayak, gue tuh butuh reassurance akan hal itu,” jelasnya.