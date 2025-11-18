Gunpla Builders World Cup ke-13 Hadirkan The Gundam Base Tur 2025

jpnn.com - Acara Gunpla Builders World Cup (GBWC) kembali digelar. Kali ini diadakan di Main Atrium Pluit Village Mall, Jakarta Utara, mulai dari 14 - 30 November 2025.

Sederet figur publik tanah Air turut menghadiri ajang yang sudah 13 kali digelar itu. Di antaranya, Kelvin Steviano (Selebgram pecinta Gundam), Jourdy (Selebgram hobi Gunpla), dan M. Alfarizi (artis FTV pehobi Gundam).

Berbeda dari sebelumnya, acara tersebut kini terasa lebih spesial karena bertepatan dengan perayaan 45 tahun karakter Gundam menemani para penggemar di seluruh dunia.

Untuk itu Bandai Hobby Asia dan Multi Toys selaku pemegang lisensi di Indonesia memberikan kado spesial kepada penggemar berupa pameran The Gundam Base Pop Up Tour 2025.

PR Manager Multi Toys, Cindy Madison mengatakan, tur Gundam itu baru pertama kali diadakan oleh Bandai Hobby yang dimulai sejak April 2025.

"Tur Gundam Base Pop Up ini memang baru dibuat oleh Bandai tahun ini. Tetapi sejak April 2025 sudah diselenggarakan di beberapa negara yaitu Tiongkok Daratan, Prancis, Malaysia, Korea Selatan, Singapura dan Australia serta sekarang di Indonesia," ujar Cindy Madison dalam keterangannya.

Dengan adanya acara tersebut, dia menyebut, Bandai ingin memberikan pengalaman seru dan terbatas kepada penggemar untuk bisa mendapatkan produk-produk Gunpla yang eksklusif.

"Gundam Base itu, kan, banyak menjual barang eksklusif yang kadang sulit buat dapetinnya karena cuma ada di Jepang saja. Cocok untuk para kolektor juga," kata Cindy.