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JPNN.com - Entertainment - Musik

Guns N' Roses Bakal Sapa Penggemar di Jakarta, Catat Tanggalnya

Jumat, 26 Juni 2026 – 20:02 WIB
Guns N' Roses Bakal Sapa Penggemar di Jakarta, Catat Tanggalnya - JPNN.COM
Guns N' Roses. Foto: Metalsucks/Katarina Benzova

jpnn.com, JAKARTA - Band musik hard rock asal Amerika Serikat, Guns N' Roses bakal menyapa para penggemarnya di Indonesia.

Konser Guns N' Roses World Tour 2026 Jakarta bakal digelar pada 21 November 2026.

Kabar bahagia itu dibagikan oleh Rajawali Indonesia selaku promotor konser Guns N' Roses di Jakarta.

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Menariknya, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang bakal disinggahi oleh band legendaris asal Amerika Serikat itu dalam tur dunianya kali ini.

Founder Rajawali Indonesia, Anas Alimi mengatakan hal itu merupakan keputusan dari pihak Guns N' Roses.

"Southeast Asia hanya Jakarta sama Singapura. Dan, itu memang keputusannya di mereka, keputusannya di mereka. Memang kami sempat terinfo mereka mau ke negara lain selain Indonesia begitu, cuma akhirnya diputuskan hanya di Indonesia sama Singapura," ujar Anas Alimi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

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Nantinya, konser tersebut bakal digelar di Stadium Madya, GBK Senayan, Jakarta Pusat.

Adapun pemilihan Stadium Madya itu diharapkan dapat menghadirkan pengalaman yang lebih dekat bagi penonton.

Band musik hard rock asal Amerika Serikat, Guns N' Roses bakal menyapa para penggemarnya di Indonesia. Catat tanggalnya.

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TAGS   Konser Metallica  Artis  Band musik hard rock  konser reuni  konser band 
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