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JPNN.com - Nasional - Humaniora

GUNTUR Halu Oleo Sultra Dukung Penuh Agenda Ketahanan Pangan Presiden Prabowo

Selasa, 28 Juli 2026 – 18:55 WIB
GUNTUR Halu Oleo Sultra Dukung Penuh Agenda Ketahanan Pangan Presiden Prabowo - JPNN.COM
Panglima GUNTUR Sultra Rusman Patawari, SKM., MKM. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Garuda untuk Rakyat (GUNTUR) Halu Oleo Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungan penuh terhadap agenda strategis ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

GUNTUR Sultra menilai kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian telah memberikan optimisme baru bagi para petani sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.

Panglima GUNTUR Sultra Rusman Patawari, SKM., MKM, mengatakan berbagai indikator menunjukkan perkembangan positif sektor pertanian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi kabar baik bagi petani.

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"Petani saat ini sangat bergembira karena berbagai kebijakan pemerintah mulai memberikan dampak positif. Salah satu indikatornya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang semakin tinggi. Data Mei 2026, NTP kita mencapai angka 127. Ini menunjukkan meningkatnya daya beli dan kesejahteraan petani," ujar Rusman.

Ia juga mengapresiasi capaian pemerintah yang dinilainya berhasil memperkuat kemandirian pangan nasional. Salah satunya ditunjukkan dengan tidak adanya impor beras dan gula konsumsi, yang menurutnya merupakan langkah penting dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

"Keberhasilan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras dan gula konsumsi merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Ini bukti sektor pertanian memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat apabila terus didukung dengan kebijakan yang tepat," katanya.

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Rusman menambahkan, GUNTUR Halu Oleo Sultra siap berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah di bidang pertanian, termasuk penguatan produksi pangan, pemberdayaan petani, pengembangan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Menurutnya, keberhasilan mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, pelaku usaha, dan para petani.

Garuda untuk Rakyat (GUNTUR) Halu Oleo Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung penuh agenda strategis ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo.

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TAGS   ketahanan pangan  kedaulatan pangan  Subsidi pangan  Prabowo 
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