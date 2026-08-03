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JPNN.com - Nasional - Humaniora

GUNTUR Halu Oleo Sultra Dukung Penuh Program Sekolah Unggul Garuda

Senin, 03 Agustus 2026 – 21:04 WIB
GUNTUR Halu Oleo Sultra Dukung Penuh Program Sekolah Unggul Garuda - JPNN.COM
Panglima Garuda untuk Rakyat (GUNTUR) Halu Oleo Sulawesi Tenggara (Sultra) Rusman Patawari. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Panglima Garuda untuk Rakyat (GUNTUR) Halu Oleo Sulawesi Tenggara (Sultra) Rusman Patawari menyatakan dukungan penuh terhadap Program Sekolah Garuda yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Dia menilai program tersebut sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan generasi unggul Indonesia di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).

Menurut Rusman, Program Sekolah Garuda merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan.

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"Program ini bentuk komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam membangun fondasi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan pendidikan. Ini bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi membangun pusat lahirnya calon-calon ilmuwan, innovator, dan talenta terbaik bangsa,” ujar Rusman dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Dia menyambut baik terpilihnya Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi penyelenggara Program Sekolah Unggul Garuda pada tahun 2026.

Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempercepat pembangunan SDM unggul.

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"Kami bangga Sultra dipercaya menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Sekolah Garuda. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melahirkan generasi yang memiliki kapasitas akademik, berkarakter, dan inovatif bagi pembangunan daerah maupun nasional,” katanya.

Rusman menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Penguasaan STEM akan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan daya saing bangsa.

Panglima Garuda untuk Rakyat (GUNTUR) Halu Oleo Sulawesi Tenggara (Sultra) Rusman Patawari menyatakan dukungan penuh terhadap Program Sekolah Garuda.

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TAGS   sekolah unggulan  Sekolah  Sekolah Unggul Garuda  Prabowo 
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