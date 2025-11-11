Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Guntur PDIP Bongkar 9 Dosa Soeharto, KKN Bukan yang Terbesar

Selasa, 11 November 2025 – 15:42 WIB
Guntur PDIP Bongkar 9 Dosa Soeharto, KKN Bukan yang Terbesar - JPNN.COM
Juru Bicara PDIP Guntur Romli. Foto: dokumentasi pribadi untuk JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Politikus PDIP Guntur Romli menyatakan penolakan itu sebagai bentuk konsistensi partai terhadap semangat Reformasi 1998.

"Bagi kami pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi '98," ujar Guntur Romli dalam pernyataannya, Selasa (12/11).

Guntur mempertanyakan logika di balik wacana tersebut dengan menyoroti kontradiksi sejarah yang timbul. "Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi sasaran kekerasan di era Orde Baru, pelaku (Soeharto) dan korbannya sama-sama ditempatkan sebagai pahlawan?" katanya.

Baca Juga:

Ia menegaskan bahwa langkah yang seharusnya diambil pemerintah adalah menagih ganti rugi triliunan rupiah kepada ahli waris Soeharto berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan memberikan gelar kehormatan. "Pemberian pahlawan bagi Soeharto bertentangan dengan proses hukum, akal sehat dan nurani bangsa," tegas Guntur.

Lebih lanjut, Guntur merinci apa yang disebutnya sebagai sembilan dosa terbesar Soeharto, di mana praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) justru menempati urutan terakhir. Menurutnya, dosa terbesar Soeharto adalah menjadi kolaborator CIA, melakukan rekoloinalisasi dengan tunduk pada kepentingan asing, pembunuhan ideologi, dan penghancuran karakter bangsa.

"Dosa terbesar Pak Harto bukan hanya KKN, menurut kami KKN itu urutan sembilan," pungkas Guntur Romli.

Baca Juga:

Penolakan resmi dari PDIP ini memperkuat posisi partai dalam wacana pemberian gelar pahlawan yang kini ramai diperbincangkan, menandakan akan ada penolakan politik yang kuat jika wacana itu diteruskan. (tan/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

PDIP tolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, sebut langkah itu sebagai pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  Soeharto  Pahlawan  Kasus 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp