Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Guntur Romli PDIP Menyarankan Pelapor Ribka Baca Buku Biar Pintar

Kamis, 13 November 2025 – 15:46 WIB
Guntur Romli PDIP Menyarankan Pelapor Ribka Baca Buku Biar Pintar - JPNN.COM
Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli heran mengetahui rekannya separtai Ribka Tjiptaning dilaporkan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) ke Bareskrim Polri.

Ribka dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik setelah kritis berbicara terkait wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.

"Kok, malah dilaporkan ke polisi," ujar Guntur Romli melalui layanan pesan, Kamis (13/11).

Baca Juga:

Dia mengatakan pernyataan Ribka yang mengungkap Soeharto bertanggung jawab di kasus pembantaian 1965 tertuang dalam laporan Tim Ad Hoc Komnas HAM pada 2012.

Guntur menyarankan pelapor Ribka bisa lebih banyak membaca sejarah, agar tidak mempertontonkan kebodohan.

"Pelapor sebaiknya baca buku sejarah dan rekomendasi Komnas HAM, agar bertambah kecerdasannya bukan kedunguannya," kata Guntur.

Baca Juga:

Dia kemudian menuturkan penyelidikan Komnas HAM terkait 1965 berstatus pro justicia berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000.

"Selanjutnya, Komnas HAM merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti ke tingkat penyidikan," ujar Guntur.

Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyarankan pelapor Ribka Tjiptaning bisa membaca buku dan laporan Komnas HAM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ribka Tjiptaning  Bareskrim  Soeharto  PDIP  ARAH 
BERITA RIBKA TJIPTANING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp