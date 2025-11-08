Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Guntur Romli soal Jokowi Dukung Soeharto Jadi Pahlawan: Sakit Otaknya

Sabtu, 08 November 2025 – 12:12 WIB
Guntur Romli soal Jokowi Dukung Soeharto Jadi Pahlawan: Sakit Otaknya - JPNN.COM
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli. Foto: dokumentasi pribadi untuk JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli merespons sikap Presiden Indonesia Ketujuh Joko Widodo mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua Soeharto.

Menurutnya, Jokowi tidak hanya sakit fisiknya. Karena dukungan Jokowi terhadap Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan sebuah gejala pesakitan lainnya.

"Saya kira yang sakit dari jokowi hanya fisik, terbyata otak dan memorinya juga sakit," katanya melalui akun Instagramnya, Sabtu (8/11).

Baca Juga:

"Kenapa? Karena di era Jokowi di tahun 2023 ditetapkan 12 pelanggaran HAM berat dan 8 di antaranya terjadi di era Soehato," tambah Guntur Romli.

Dia mengaku heran mengapa Jokowi memberikan dukungan kepada Soeharto mendapst gelar Pahlawan Nasional.

"Kok bisa bisanya sekarang jokowi mendukung soeharto sebagai pahlawan nasional. Itu menunjukkan jokowi tidak hanya sakit fisiknya, tapi sakit otaknya, sakit memorinya dan sakit jiwanya," tutupnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungannya terhadap wacana pengusulan Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Jokowi menilai keduanya memiliki jasa besar bagi bangsa.

"Ya, setiap pemimpin baik itu Presiden Suharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara," jelas Jokowi, Kamis (6/11). (dil/jpnn)

Ketum DEPINAS SOKSI Mukhamad Misbakhun menganggap Soeharto berperan dalam stabilitas dan pembangunan Indonesia.

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Soeharto  Pahlawan Nasional  Jokowi  Guntur Romli  PDIP 
BERITA SOEHARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp