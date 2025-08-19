Gunung Dempo Muntah Abu, Warga Diminta Tidak Mendekat

jpnn.com, PALEMBANG - Gunung Dempo yang terletak di Kota Pagaralam kembali menghembuskan abu vulkanik setinggi 1.300 meter dari permukaan kawah, Selasa (19/8).

Berdasarkan data, erupsi Dempo terjadi pada pukul 07.48 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.300 m di atas puncak (± 4.473 m di atas permukaan laut).

Kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas tebal condong ke arah selatan. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi ± 1 menit 52 detik.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pagar Alam John Hasman menyampaikan bahwa saat ini gunung Dempo berada pada status level II (waspada).

"Kami meminta agar masyarakat, pengunjung/wisatawan tidak mendekati dan bermalam (camping) di pusat aktivitas kawah Marapi dalam radius 1 kilometer," sampai John.

Saat ini kata John, pemerintah daerah terus memonitoring setiap perkembangan informasi terkait aktifitas vulkanik gunung api Dempo.

"Tadi kami sudah mendapat update peristiwa erupsi dari pos pemantau dan kami lihat PVMBG belum meningkat, status aktifitas vulkanik masih pada level dua waspada," kata John.

Meski begitu lanjut John, BPBD Kota Pagar Alam tetap menyiapkan skenario antisipasi bencana jika dinamika aktifitas vulkanik gunung api Dempo terus meningkat.