Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gunung Dukono Meletus Pagi Ini, Embuskan Abu Vulkanik Setinggi 1.400 Meter

Senin, 20 April 2026 – 07:22 WIB
Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi dengan hembusan abu vulkanik setinggi 1.400 meter atau 1,4 kilometer di atas puncak, Senin (20/4/2026). ANTARA/HO-Badan Geologi

jpnn.com - JAKARTA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Malukh Utara, erupsi pagi (20/5) ini, dengan. mengembuskan abu vulkanik setinggi 1.400 meter di atas puncak pagi ini.

Saat ini, Gunung Dukono berada pada Status Level II atau Waspada.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan letusan tersebut terjadi pada pukul 05.53 WIT.

Adapun kolom abu yang teramati berwarna putih hingga kelabu berintensitas tebal condong ke arah timur.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 milimeter dan durasi 49,87 detik," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/4).

Hingga laporan tersebut disusun, aktivitas erupsi di gunung api yang terletak di Pulau Halmahera tersebut masih terus berlangsung.

Sehubungan dengan aktivitas tersebut, Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat di sekitar gunung maupun wisatawan tidak melakukan aktivitas di dalam radius 4 kilometer dari Kawah Malupang Warirang.

Masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 kilometer.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gunung Dukono erupsi  Gunung Dukono  Erupsi  Halmahera Utara  Abu Vulkanik 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp