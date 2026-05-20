Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gunung Ibu Erupsi, Badan Geologi Memperluas Jarak Aman Sejauh 3,5 km

Rabu, 20 Mei 2026 – 07:35 WIB
Gunung Ibu Erupsi, Badan Geologi Memperluas Jarak Aman Sejauh 3,5 km - JPNN.COM
Arsip - Erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Minggu (1/3/2026) pukul 17.37 WIT. ANTARA/HO-PVMBG/pri

jpnn.com - JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, erupsi lagi. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan perluasan jarak aman sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah aktif bagian utara seiring terjadinya erupsi susulan Gunung Ibu.

Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan bahwa aktivitas vulkanik terbaru tercatat Gunung Ibu kembali melontarkan abu pada pukul 00.49 WIT tadi.

"Erupsi tersebut melontarkan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 400 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Rabu (20/5).

Baca Juga:

Rekaman seismogram menunjukkan erupsi ini memiliki amplitudo maksimum 28 milimeter dengan durasi sementara kurang lebih 52 detik. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Ibu masih berada pada Status Level II (Waspada).

Sehubungan dengan tingkat aktivitas tersebut, Lana menegaskan bahwa Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi ketat bagi masyarakat setempat, pengunjung, maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas apa pun di dalam radius dua kilometer dari kawah aktif.

Apabila terjadi pemaparan hujan abu, warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan disarankan segera menggunakan alat pelindung diri berupa masker penutup hidung dan mulut, serta kacamata guna mengantisipasi gangguan pernapasan dan iritasi.

Baca Juga:

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga diminta meningkatkan koordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) atau Pos Pengamatan Gunung Ibu di Desa Gam Ici.

Sementara itu, masyarakat Pulau Halmahera diminta untuk terus memantau perkembangan aktivitas gunung api ini secara berkala melalui aplikasi resmi milik pemerintah, Magma Indonesia. (antara/jpnn)

Gunung Ibu erupsi lagi. Badan Geologi memperluas jarak aman sektoral sejauh 3,5 kilometer.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gunung Ibu erupsi  Badan Geologi  gunung api  erupsi gunung ibu 
BERITA GUNUNG IBU ERUPSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp