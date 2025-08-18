Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - NTT

Gunung Lewotobi Erupsi, Enam Penerbangan Batal Dilakukan

Senin, 18 Agustus 2025 – 22:18 WIB
Gunung Lewotobi Erupsi, Enam Penerbangan Batal Dilakukan - JPNN.COM
Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT), erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.084 meter di atas permukaan laut, Senin (18/8/2025) pukul 20.08 WITA. ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com, LABUAN BAJO - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali erupsi.

Total enam penerbangan keberangkatan dan kedatangan batal dilakukan.

"Penerbangan yang dibatalkan dari dan ke Maumere, Ende, dan Bajawa," kata Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo Labuan Bajo Ceppy Triono, Senin.

Baca Juga:

Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi beberapa kali pada 17-18 Agustus 2025.

Ceppy menjelaskan Bandara Komodo masih beroperasi normal seperti biasa dan bandara tersebut juga bebas dari sebaran abu vulkanik berdasarkan pemeriksaan menggunakan paper test.

"Paper test sudah dilakukan setiap jam sekali dan sampai dengan saat ini masih negatif," katanya.

Baca Juga:

Sementara itu, berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi sekali pada Senin pukul 20.08 WITA.

Dalam laporan tersebut, tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.084 meter di atas permukaan laut.

Enam penerbangan batal dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, NTT.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gunung Lewotobi  Gunung Lewotobi Laki-laki  PVMBG  Labuan Bajo 
BERITA GUNUNG LEWOTOBI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp