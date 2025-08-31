Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gunung Semeru Erupsi 3 Kali, Tinggi Letusan Hingga 900 Meter

Minggu, 31 Agustus 2025 – 12:35 WIB
Gunung Semeru erupsi dengan letusan setinggi 800 meter di atas puncak pada Minggu (31/8/2025). ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi, Minggu (31/8). Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, erupsi tiga kali, dengan tinggi letusan hingga 900 meter di atas puncak.

Erupsi pertama terjadi pada pukul 05.38 WIB. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya.

"Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 136 detik," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Minggu (31/8).

Dia menambahkan erupsi kedua terjadi pukul 05.53 WIB, dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 mdpl.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah selatan dan barat daya. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 102 detik.

"Kemudian pada pukul 10.37 WIB, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi dengan visual letusan tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 115 detik," ungkapnya.

Sigit menjelaskan bahwa Gunung Semeru masih berstatus Waspada atau Level II. Oleh karena itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi.

Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara, sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).

Gunung Semeru erupsi tiga kali pada Minggu (31/8), dengan tinggi kolom letusan hingga mencapai 900 meter di atas puncak

