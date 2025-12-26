Gunung Semeru Erupsi Lagi Jumat Sore, Tinggi Letusan 900 Meter di Atas Puncak

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi, Jumat (26/12) sore. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi dengan tinggi letusan hingga 900 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Jumat, 26 Desember 2025 pukul 15.27 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Jumat (26/12).

Dia menjelaskan bahwa erupsi tersebut disertai kolom abu vulkanik yang teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal ke arah timur laut.

"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 108 detik," ungkapnya.

Berdasarkan data petugas, Gunung Semeru pada Jumat pukul 07.31 WIB mengalami erupsi.

Adapun tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak (4.476 mdpl).

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut dan timur.

Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 17 mm dan durasi 98 detik.