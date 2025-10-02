Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gunung Semeru Erupsi Lagi Kamis Pagi, Tinggi Letusan 600 Meter di Atas Puncak

Kamis, 02 Oktober 2025 – 10:00 WIB
Gunung Semeru Erupsi Lagi Kamis Pagi, Tinggi Letusan 600 Meter di Atas Puncak - JPNN.COM
Gunung Semeru erupsi disertai letusan setinggi 600 meter di atas puncak pada Kamis (2/10/2025) pukul 08.16 WIB. ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi, Kamis (2/10) pagi. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi disertai letusan setinggi 600 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 08.16 WIB. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak atau 4.276 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurut dia, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal ke arah barat daya.

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 129 detik.

Sebelumnya, pada pukul 07.11 WIB, Gunung Semeru erupsi dengan tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak (4.276 mdpl).

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya.

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 119 detik.

Berdasarkan data petugas, aktivitas gunung tertinggi di Pulau Jawa itu didominasi oleh gempa letusan sebanyak 81 kali dengan amplitudo 11-22 mm dan lama gempa 59-193 detik di periode pengamatan selama 24 jam pada Rabu (1/10).

Gunung Semeru erupsi lagi pada Kamis (2/10) pagi, dengan tinggi letusan 600 meter di atas puncak.

