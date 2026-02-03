Gunung Semeru Erupsi Lagi Selasa Pagi, Tinggi Letusan 700 Meter di Atas Puncak

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten dan Malang, Jawa Timur, kembali erupsi pada Selasa (3/2) pagi. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu erupsi dengan letusan setinggi 700 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Selasa 3 Februari 2026 pukul 04.42 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak atau 4.376 mdpl," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Mukdas Sofian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurut dia, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 155 detik.

Aktivitas Gunung Semeru untuk pengamatan kegempaan pada Selasa periode pukul 00.00 WIB hingga 06.00 WIB terekam mengalami 20 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 12-22 mm dan lama gempa 83-155 detik. Kemudian, lima kali gempa hembusan dengan amplitudo 2-4 mm dan lama gempa 56-78 detik.

"Aktivitasnya juga mengalami satu kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 4 mm, S-P 50 detik dan lama gempa 175 detik," katanya.

Secara visual, lanjut dia, Gunung Semeru terlihat jelas hingga tertutup Kabut 0-I, asap kawah tidak teramati dan cuaca cerah hingga berawan, angin lemah ke arah barat laut.

Mukdas menjelaskan Gunung Semeru berada pada status aktivitas vulkanik Level III (Siaga).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi).