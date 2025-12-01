Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gunung Semeru Erupsi Lagi Senin Pagi, Tinggi Letusan 900 Meter

Senin, 01 Desember 2025 – 08:45 WIB
Gunung Semeru kembali erupsi dengan letusan setinggi 900 meter di atas puncak pada Senin (1/12/2025) pagi. ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi, Senin (1/12) pagi. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, erupsi dengan letusan setinggi 900 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 06.08 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurut dia, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya.

Baca Juga:

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 116 detik.

Berdasarkan catatan petugas, Gunung Semeru telah tiga kali erupsi pada Senin pagi yakni pukul 05.09 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak.

Kemudian, pukul 05.58 WIB dengan tinggi kolom letusan 700 meter di atas puncak, dan pukul 06.08 WIB dengan tinggi letusan 900 meter di atas puncak.

Baca Juga:

Dia menjelaskan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu statusnya Siaga atau Level III.

Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi.

Gunung Semeru erupsi lagi pada Senin 1 Desember 2025 pagi. Tinggi letusan tercatat 900 meter di atas puncak.

