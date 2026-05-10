Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan Setinggi 1.000 Meter

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi, Minggu (10/5) pagi. Gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi dengan letusan setinggi 1.000 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 08.16 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam keterangan yang diterima di Lumajang, Minggu (10/5).

Sigit menjelaskan bahwa kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Menurut dia, erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 114 detik.

Sebelumnya, pada pukul 07.43 WIB, Gunung Semeru mengalami erupsi.

Kolom erupsi tidak teramati karena tertutup kabut.

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 106 detik.

Sigit menjelaskan bahwa Gunung Semeru berstatus Level III (Siaga). Oleh karena itu, masyarakat direkomendasikan untuk tidak boleh melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi).

"Di luar jarak tersebut, masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan yang berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak," katanya.