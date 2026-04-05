Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gunung Semeru Erupsi, Masyarakat Diminta Waspada, Jauhi Radius 5 Kilometer

Minggu, 05 April 2026 – 11:24 WIB
Warga mengabadikan luncuran awan panas Gunung Semeru. Ilustrasi: ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya

jpnn.com, JAKARTA - Gunung Semeru kembali erupsi disertai letusan awan panas sejauh 3,5 kilometer pada Minggu pagi. 

"Telah terjadi erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur pada pukul 02.02 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurutnya kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. 

Erupsi gurung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 3 menit 29 detik.  

"Letusan disertai awan panas dengan jarak luncur 3,5 km dari puncak," katanya. 

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 06.55 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 mdpl.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 134 detik. 

Selang 7 menit, Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 7.02 WIB dengan tinggi kolom letusan abu vulkanik teramati sekitar 600 meter di atas puncak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gunung Semeru  Erupsi  Gunung Semeru erupsi  lava 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp