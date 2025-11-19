Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gunung Semeru Erupsi, Polisi Tutup Akses Jalan Malang-Lumajang

Rabu, 19 November 2025 – 20:16 WIB
Warga mengabadikan luncuran awan panas Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (19/11/2025). Berdasarkan data PVMBG, Gunung Semeru mengalami erupsi dengan kolom abu setinggi 2.000 meter di atas puncak atau mencapai total ketinggian sekitar 5.676 mdpl dengan amplitudo gempa letusan mencapai 40 mm. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya

jpnn.com, MALANG - Gunung Semeru erupsi pada Rabu (19/11).

Polisi menutup sementara akses jalan dari Kabupaten Malang menuju Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, melalui Kecamatan Ampelgading.

Polisi mengatakan penutupan akses jalan Malang-Lumajang itu dilakukan sampai kondisi benar-benar dinyatakan aman.

"Untuk dari (arah) Lumajang sudah ditutup sementara dari polsek setempat dan dari sisi Kabupaten Malang sudah kami informasikan untuk mengikuti ditutup sementara sampai kondisi aman," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska.

Chelvin mengimbau pengendara kendaraan bermotor dari arah Malang yang akan menuju Lumajang menggunakan jalur alternatif.

"Jalurnya Malang-Pasuruan-Probolinggo," tambahnya.

Saat ini personel Satuan Lalu Lintas Polres Malang telah disiagakan di titik strategis untuk melakukan penyekatan sekaligus memberikan informasi kepada setiap pengguna jalan yang akan melintas di rute Malang-Lumajang melalui Ampelgading.

Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar menambahkan penutupan jalur penghubung antardaerah itu untuk menjamin keselamatan masyarakat di tengah kondisi erupsi Gunung Semeru.

Polisi tutup akses jalan Malang-Lumajang pascaerupsi Gunung Semeru. Badan Geologi meningkatkan level IV (Awas).

