JPNN.com - Daerah

Gunung Semeru Erupsi, Waspada Potensi Awan Panas & Guguran Lava

Minggu, 03 Mei 2026 – 10:55 WIB
Warga mengabadikan luncuran awan panas Gunung Semeru. Ilustrasi: ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya

jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur,  mengalami erupsi pada Minggu pagi (3/5).

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian menyampaikan erupsi terjadi pada pukul 08.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Menurutnya, kolom abu vulkanik Semeru teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya.

"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi 111 detik," tutur Sigit.

Aktivitas Gunung Semeru pada Minggu selama enam jam terakhir pada pukul 00.00 - 06.00 WIB yakni 18 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 10-22 mm, dan lama gempa 89-201 detik.

Sigit menyebut Semeru juga mengalami satu kali gempa embusan dengan amplitudo 4 mm, dan lama gempa 60 detik, satu kali harmonik dengan amplitudo 10 mm, dan lama gempa 148 detik.

“Satu kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 6 mm, S-P 53 detik dan lama gempa 140 detik,” kata Sigit.

Sigit menjelaskan Gunung Semeru berstatus Level III (Siaga) dengan rekomendasi, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi).

