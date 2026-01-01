Gunung Semeru Meletus 4 Kali Hari Ini

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru di Lumajang dan Malang, Jawa Timur, meletus dengan tinggi letusan mencapai 900 meter di atas puncak pada Kamis (1/1) malam.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada Kamis pukul 18.37 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian.

Menurutnya, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut dan timur, kemudian erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 153 detik.

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami erupsi sebanyak empat kali pada awal 2026, yakni:

pukul 01.26 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak

pukul 04.01 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak (4576 mdpl)

pukul 05.29 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati 900 meter di atas puncak (4.576 mdpl)

pukul 18.37 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati 900 meter di atas puncak (4.576 mdpl).

Sigit menjelaskan Gunung Semeru berada pada status Level III (Siaga), sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi.

"Masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi)," katanya.

Di luar jarak tersebut, lanjutnya, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).