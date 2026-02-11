Gunung Semeru Meletus Malam Ini

jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru meletus pada Selasa malam (17/2).

Erupsi dengan ketinggian mencapai 800 meter di atas puncak gunung.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 21.50 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur dan tenggara.

"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 119 detik," tuturnya.

yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi letusan mencapai 800 meter di atas puncak

Baca Juga: Gunung Semeru Erupsi 7 Kali Dalam 3 Jam pada Rabu Pagi

Berdasarkan catatan petugas, gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu mengalami erupsi sebanyak delapan kali pada Selasa dengan erupsi pertama terjadi pukul 00.17 WIB dan visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut.

Dia menjelaskan Gunung Semeru berada pada status aktivitas vulkanik Level III (Siaga), sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi).