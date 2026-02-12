Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Guru Agama Sodomi Siswa SMK di Batam, Modusnya Sangat Licik

Kamis, 12 Februari 2026 – 05:12 WIB
Guru Agama Sodomi Siswa SMK di Batam, Modusnya Sangat Licik - JPNN.COM
Polresta Barelang merilis kasus cabul yang melibatkan oknum guru yang dipimpin Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono (kedua dari kanan) di Mapolresta Barelang, Rabu (11/2/2026). ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com, BATAM - Polresta Barelang menetapkan MJ (32), seorang guru agama di Kota Batam sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Kapolresta Barelang Kombes Anggoro Wicaksono mengatakan korban adalah siswa salah satu sekolah negeri di kawasan Batu Aji, Kota Batam.

“Terhadap tersangka MJ saat ini sudah dilakukan penahanan,” kata Anggoro di Mapolresta Barelang, Batam, Rabu.

Baca Juga:

Kasus dugaan tindak pidana pencabulan itu terjadi pada 6 Januari 2026. Pada hari yang sama pelaku kemudian dilaporkan oleh orang tua korban ke Polsek Batu Aji.

Meski telah dilaporkan, saat itu pelaku belum ditahan dan belum berstatus tersangka, hingga peristiwa tersebut kemudian viral dan Polresta Barelang merilis kasusnya.

Anggoro menerangkan dugaan perbuatan cabul tersebut terjadi ketika korban anak berinisial A (16) terlambat masuk kelas.

Baca Juga:

Tersangka lalu menjatuhkan sanksi kepada A, di mana sang siswa boleh memilih tiga alternatif sanksi. Pertama pengurangan nilai, kedua dipanggil orang tua, dan ketiga "berani menahan malu".

“Korban lalu memilih sanksi ketiga,” ujarnya.

Polisi menangkap dan menetapkan guru agama di Batam sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus pencabulan  Guru Agama  Sodomi  Polresta Barelang 
BERITA KASUS PENCABULAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp