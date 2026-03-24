JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Guru Besar IPB Dorong Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Jadi Produk Bernilai Tinggi

Selasa, 24 Maret 2026 – 13:24 WIB
Ilustrasi. Foto: Tim IPB University

jpnn.com - BOGOR - Guru Besar di Fakultas Kehutanan IPB University Yanto Santosa mendorong pengoptimalan pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai upaya menciptakan produk bernilai ekonomi.

Yanto menyampaikan bahwa limbah kelapa sawit dapat ditransformasi menjadi berbagai produk ekonomi tinggi ramah lingkungan. 

Hal tersebut dapat dicapai melalui penerapan teknologi tepat dalam proses pengolahan dan strategi integrasi yang baik, sehingga potensinya tidak terbuang percuma.

Yanto mengingatkan pengelolaan limbah yang tidak terukur berisiko menimbulkan dampak negatif bagi keberlanjutan lingkungan. 

"Limbah kelapa sawit memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi," kata Yanto, Selasa (24/3).

Pemanfaatan potensi limbah ini disebut memiliki beragam manfaat, mulai dari penciptaan lapangan usaha baru hingga dukungan terhadap konsep ekonomi sirkular. 

Selain itu, hilirisasi limbah sawit juga dapat diandalkan untuk menghasilkan energi terbarukan.

Hingga saat ini, kelapa sawit dipandang sebagai komoditas strategis nasional yang menjadi bukti penerapan industri nihil limbah atau zero waste. 

