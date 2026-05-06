JPNN.com - Nasional - Humaniora

Guru Besar UI Ini Dikukuhkan Berkat Riset Baterai Litium-Ion Berbasis Material Terbarukan

Rabu, 06 Mei 2026 – 18:48 WIB
Prof. Dr. Bambang Priyono (tengah) dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik UI (FTUI). Foto: dokumentasi FTUI

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) kembali menegaskan komitmen untuk melahirkan pakar-pakar unggulan di bidang energi bersih dan berkelanjutan.

Untuk itu, UI secara resmi mengukuhkan Prof Bambang Priyono sebagai Guru Besar Tetap Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik UI (FTUI) dalam bidang Material Energi Baru dan Terbarukan.

Dalam pidato pengukuhannya, Bambang menyoroti urgensi pengembangan teknologi penyimpanan energi sebagai solusi atas krisis energi, polusi udara, dan tantangan keberlanjutan.

Dia menekankan bahwa pemanfaatan energi terbarukan seperti matahari dan angin membutuhkan sistem penyimpanan yang efisien, di mana baterai litium-ion berperan penting sebagai teknologi battery energy storage (BES).

“Kemandirian energi bangsa hanya dapat dicapai bila kita mampu mengembangkan teknologi baterai dengan bahan baku terbarukan yang berlimpah di Indonesia, sehingga aplikasinya berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar Bambang.

Sebagai bagian dari risetnya, Bambang juga menekankan pengembangan baterai sekunder litium-ion, khususnya pada material anoda, katoda, dan upaya peningkatan performa dengan memanfaatkan bahan baku terbarukan berupa biomassa.

Fokus itu mencerminkan arah penelitian yang konsisten dengan kebutuhan energi bersih Indonesia.

Dia juga menggarap teknologi flash-Joule untuk menghasilkan grafena multi-layer dari biomassa secara cepat dan ramah lingkungan, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas elektroda baterai sekaligus membuka aplikasi lebih luas.

