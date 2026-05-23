Guru Besar UPI: MBG Program Bagus Bila Dikelola dengan Baik

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kritik dan kontroversi dampak program MBG di masyarakat, para ahli dan pengamat kebijakan publik masih banyak yang menilai bahwa dampak program ini bisa optimal.

Apabila dikelola dengan tepat, bukan tidak mungkin program ini mendorong perkembangan generasi muda bangsa dalam 10-20 tahun ke depan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Guru Besar Ilmu Politik dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan.

Menurut Prof. Cecep, jika dikelola dengan tata kelola manajerial yang transparan, tepat sasaran, dan diimbangi dengan ekosistem pendidikan yang holistik, Prof. Cecep optimistis program ini akan membawa transformasi besar.

“Apabila anak-anak kita secara fisik sehat karena asupan gizi yang baik, dan diimbangi dengan kognisi serta literasi yang baik dari sekolah, Insyaallah dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, program ini akan melahirkan generasi-generasi unggul yang good and smart,” tegasnya.

Terkait dinamika di media sosial di mana implementasi MBG kerap mendapat sorotan tajam dan kritik, Prof. Cecep menilai hal tersebut sebagai bentuk kontrol publik yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya literasi media sosial agar masyarakat dapat membedakan antara kritik yang konstruktif dengan cercaan atau hoaks.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa implementasi di lapangan pasti ada kelemahan. Anggap saja kritik itu sebagai obat. Yang kurang baik manajerialnya segera diperbaiki, dapur yang tidak standar diganti. Jangan salahkan programnya, tapi perbaiki implementasinya,” ujarnya.

Di saat yang sama, ia juga mendorong agar praktik-praktik baik (best practices) dari dapur SPPG dan sekolah yang telah berhasil menjalankan MBG dengan optimal turut disebarluaskan untuk mengimbangi narasi negatif dan menjadi percontohan bagi wilayah lain.