Dahlan Iskan

Guru Bimbel

Oleh Dahlan Iskan

Selasa, 28 April 2026 – 06:17 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Sebenarnya ini tumben: Presiden Donald Trump mau hadir di acara yang ia sangat benci. Yakni acara tahunan kumpul-kumpul sesama wartawan yang bertugas meliput di Gedung Putih.

Belum pernah Trump menghadiri acara tahunan itu. Baru kali ini: belum lagi acara dimulai Trump sudah diungsikan. Itu karena ada suara tembakan di teras depan ballroom hotel Hilton, Washington, Minggu malam.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, merilis foto pelaku penembakan saat acara makan malam di Washington, Sabtu, 25 April 2026

Trump sebenarnya sudah duduk di kursi depan. Acara sudah siap dimulai. Tiba-tiba terdengar suara tembakan itu. Sekali Trump hadir acaranya tidak jadi.

Kenapa Trump benci acara itu, Anda sudah tahu: bermula dari acara yang sama sekitar 18 tahun lalu.

Waktu itu Trump sudah kaya tapi belum dianggap VIP. Duduknya tidak di depan. Tidak pula di deretan depan. Ia duduk di satu meja dengan beberapa undangan lain di bagian tengah ballroom. Saya lupa dengan siapa saja ia satu meja saat itu.

Ballroom Hilton sangat besar. Bisa untuk 300 meja bundar. Satu meja diisi 10 orang. Bisa 2.500 undangan. Penyelenggara acara adalah pengurus persatuan wartawan Gedung Putih.

Pengurus "menjual" meja itu kepada para penerbit media. Harga per meja bervariasi tergantung posisi meja.

