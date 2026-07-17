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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Guru dan Murid Berebut Trofi Piala Dunia 2026, Siapa yang Tersenyum?

Jumat, 17 Juli 2026 – 13:33 WIB
Guru dan Murid Berebut Trofi Piala Dunia 2026, Siapa yang Tersenyum? - JPNN.COM
Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina ternyata menyimpan cerita menarik.

Di balik persaingan memperebutkan trofi paling bergengsi, duel tersebut juga mempertemukan dua pelatih yang pernah berada di ruang kelas yang sama sebagai pengajar dan peserta.

Luis de la Fuente akan memimpin La Furia Roja menghadapi Argentina racikan Lionel Scaloni pada laga puncak Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

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Jauh sebelum sama-sama berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih tim nasional, Scaloni pernah mengikuti program lisensi kepelatihan UEFA Pro di Spanyol.

Saat itulah dia mendapat materi langsung dari De la Fuente yang bertugas sebagai instruktur Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF).

Ketika mengikuti kursus tersebut pada 2017, mantan pemain Deportivo La Coruna itu belajar bersama sejumlah eks pemain lain, termasuk Javier Saviola dan Fernando Redondo.

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Scaloni mengaku masih mengingat sosok De la Fuente sebagai salah satu orang yang berperan dalam perjalanan awalnya sebagai pelatih.

"Luis de la Fuente adalah salah satu pengajar saya ketika mengikuti kursus kepelatihan. Beliau banyak membantu kami. Saya selalu menganggapnya sebagai pribadi yang luar biasa dan berharap yang terbaik untuknya," ujar Scaloni.

Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina ternyata menyimpan cerita menarik.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Lionel Scaloni  Luis de La Fuente  Spanyol Vs Argentina  Piala Dunia 
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