JPNN.com - Pendidikan

Guru di Jabar Dilarang Menghukum Siswa Secara Fisik

Senin, 10 November 2025 – 17:00 WIB
Guru di Jabar Dilarang Menghukum Siswa Secara Fisik
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman. Foto: Diskominfo Jabar

jpnn.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menerbitkan surat edaran yang melarang penerapan hukuman fisik kepada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah.

SE yang ditandatangani oleh Gubernur Dedi Mulyadi itu meminta para guru agar tidak lagi menghukum siswa nakal secara fisik, tetapi yang bersifat edukatif. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan, siswa nakal seharusnya diberikan hukuman edukatif, bukan fisik. Hukuman fisik yang diberikan guru justru bakal menimbulkan masalah baru. 

Maka dari itu, melalui SE ini para guru di sekolah Jabar diarahkan untuk memberikan hukuman yang bersifat edukatif seperti kerja bakti. 

"Anak-anak yang khusus ini harus edukatif, begitu. Jadi, menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukannya menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Ini kan, pendidikan, learning, jadi, kalaupun ada punishment itu yang edukatif," kata Herman ditemui di Kantor Bank Indonesia Jawa Barat, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (10/11/2025). 

Herman menjelaskan, pendidikan anak tidak hanya bersifat formal saja di dalam kelas. Mereka juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti bersih-bersih sekolah atau menyiram tanaman. 

Maka dari itu, memberi hukuman edukatif dirasa lebih berdampak ketimbang fisik. 

"Gubernur menyampaikan, misalnya kerja bakti, bersih-bersih di sekolah, kan, bagus. Toh, bersih-bersih di sekolah kewajiban semua, bukan kewajiban petugas kebersihan, misalnya," ujarnya. 

Penjelasan Sekda Jabar Herman Suryatman soal SE larangan memberikan hukuman fisik kepada siswa nakal. Simak informasinya.

TAGS   Siswa  menghukum siswa  fisik  Kerja Bakti  Herman Suryatman  Pemprov Jabar  Dedi Mulyadi 
