Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulsel

Guru Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Menerima Bantuan, Alhamdulillah

Rabu, 18 Maret 2026 – 06:07 WIB
Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menyerahkan paket bantuan kebutuhan pokok kepada puluhan guru di Kabupaten Gowa, Selasa (17/3/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkab Gowa

jpnn.com - GOWA – Masih terdapat sekitar 600 guru honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang belum terakomodasi dalam pengangkatan menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

Menjelang Lebaran 2028, beberapa di antaranya mendapatkan bantuan paket kebutuhan pokok dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Bantuan paket sembako untuk guru honorer disalurkan oleh Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin.

"Kami menyampaikan terima kasih kolaborasi atau kerjasama yang baik antara PGRI dan Baznas dengan mengadakan aksi sosial ini yang peduli akan nasib para guru honorer kita," ujar Darmawangsyah Muin di Gowa, Selasa (17/3).

Darmawangsyah Muin mengungkapkan, kolaborasi PGRI dan Baznas merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau kebutuhan para tenaga honorer.

Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, termasuk kalangan tenaga pendidik.

"Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para guru honorer, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup menjalankan ibadah saat Ramadan dan menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah," katanya.

Darmawangsyah juga menyatakan, Pemkab Gowa menaruh perhatian serius terhadap kondisi guru honorer.

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  guru honorer  Baznas  PGRI  honorer 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp